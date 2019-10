Les Vingt-Sept trouvent un compromis sur le report du Brexit

Les 27 membres de l'Union européenne, réunis à Bruxelles mercredi, sont d'accord sur le principe d'un report du Brexit au-delà du 31 octobre pour éviter un «no deal» mais débattent de sa durée. Le président du Conseil européen Donald Tusk a poursuivi ses discussions mercredi avec les chefs d'Etat et de gouvernement. La veille, il avait recommandé aux Etats membres de l'UE d'accepter un troisième report, que le Premier ministre britannique Boris Johnson a été contraint par une loi de demander jusqu'au 31 janvier 2020 tout en s'y disant hostile. Les ambassadeurs devraient se retrouver vendredi pour poursuivre les discussions. L'accord trouvé jeudi entre Londres et Bruxelles règle les conditions du divorce après 46 ans de vie commune et permet une sortie négociée assortie d'une période de transition courant au moins jusqu'à fin 2020.