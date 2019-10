Vanguard baisse ses frais de gestion en Europe

Le géant américain de la gestion d’actifs a annoncé une baisse substantielle des frais de ses ETF et fonds indiciels en Europe.

Pour la France, 13 ETF et 18 fonds indiciels sont concernés. La baisse, dans certains cas, peut se révéler supérieure à 10 points de base et correspondre à une diminution de tarif de plus de 60%. Toujours pour la France, les frais courants moyens pour les fonds indiciels se montent aujourd’hui à 0,16% et ceux pour les ETF à 0,12%. Au total, les frais moyens pour la gamme de fonds Vanguard distribuée en France (fonds indiciels, ETF et fonds de gestion active) est en moyenne de 0,2%.

Une mesure qui devrait alimenter la guerre des tarifs à laquelle se livrent les gérants d'actifs depuis plusieurs mois.