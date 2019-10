Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Commission européenne a demandé d'ici à mercredi des clarifications aux gouvernements français et italien sur leur projet de budget 2020, évoquant des «risques d'écart» avec les règles de l’UE. Pierre Moscovici et Valdis Dombrovskis, commissaires européens aux Affaires économiques et aux...