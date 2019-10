Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’inflation annuelle en zone euro s’est établie à 0,8% en septembre, selon les chiffres Eurostat. C’est plus faible que la première estimation publiée par l’institut de statistique. L’inflation était de 1% en août et de 2,1% il y a un an. Il s'agit surtout du taux d'inflation annuelle le plus...