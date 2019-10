Natixis recrute Philippe Setbon pour diriger Ostrum

La valse des dirigeants se poursuit dans les sociétés de gestion françaises. Selon plusieurs sources financières, Philippe Setbon, actuel directeur général de Groupama Asset Management, va quitter la filiale de gestion de Groupama d'ici la mi-novembre. Il s'apprête à prendre la tête d'Ostrum AM (ex-Natixis AM) à la place de Matthieu Duncan, notamment pour mener à bien la fusion avec les activités de taux de La Banque Postale AM annoncée en juin.

Ces derniers mois, plusieurs de société de gestion ont vu leurs dirigeants partir, de façon plus ou moins voulue. Outre le départ chez Generali de Daniel Roy, ancien directeur général de La Banque Postale AM, dans la foulée de l'annonce du rapprochement avec Ostrum, L'Agefi annonçait le 11 octobre la prise de recul de Stéphane Corsaletti, président d'ABN Amro Investment Solutions. Ce 14 octobre, Axa IM a également annoncé le départ d'Andrea Rossi de la société de gestion et son remplacement par Gérald Harlin.