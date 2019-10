Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le yuan a clôturé à 7,067 yuans face au dollar, soit un plus haut de la devise chinoise depuis le 16 septembre, après être même monté jusqu’à un niveau de 7,049 en séance, un plus haut près de deux mois. Ceci fait suite à l’accord commercial partiel conclu vendredi entre la Chine et les Etats...