L’Agefi remet ses Global Invest Sustainable Awards

Lors du Global Invest Forum organisé les 10 et 11 octobre dans le cadre de l’Invest Week Paris, L’Agefi a remis jeudi soir ses Global Invest Sustainable Awards. Ces prix récompensent cette année les acteurs européens les plus engagés pour la prise en compte des enjeux sociaux (au sein des critères ESG). En catégorie Global Invest Social Excellence, chez les asset managers, Aviva Investors a été distingué, et pour les asset owners, AG2R La Mondiale. Dans la catégorie Sustainable European CEO, Inès de Dinechin, CEO d’Aviva Investors France, est arrivée en tête des votes des lecteurs de L’Agefi. Deux prix Woman’s Economic Empowerment ont été conçus avec le World Pensions Council. Ana Botin, présidente exécutive de Santander, et Andrea Rossi, directeur général d’Axa IM, ont été récompensés dans le secteur financier, et Margaret Johnston Clark, responsable mondiale diversité et inclusion pour L’Oréal, dans le secteur non financier.