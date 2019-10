Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, veut «discuter intensivement» avec l'Allemagne de sa politique du «zéro endettement». «Mes deux amis Olaf Scholz et Peter Altmaier (les deux ministres allemands chargés des Finances et de l'Economie) me disent toujours que les investissements...