L’Italie lance sa première émission de dette en dollars depuis 2010

L'Italie a lancé une émission obligataire en dollars, devise qu'elle n'avait plus utilisée depuis 2010. Le pays propose trois maturités différentes : 5, 10 et 30 ans. Le prix définitif des obligations doit être fixé demain, mercredi. L'opération est dirigée par Barclays, HSBC et JPMorgan.

En septembre 2010, lors de sa dernière émission en dollars, l'Italie avait levé 2 milliards de dollars à un taux de 2,125% pour une maturité de 3 ans. Le pays porte encore deux autres souches en billet vert, expirant en 2023 et 2033.