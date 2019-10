Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit en Chine a chuté à 51,3 en septembre, à un plus faible depuis février, après 52,1 le mois précédent. Et ce malgré une hausse des nouvelles commandes, la plus importante depuis janvier grâce au lancement de produits et à la demande solide des...