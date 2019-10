Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse lundi et efface une partie de ses gains de la séance précédente à l'approche de la reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. C'est une préoccupation-clé pour les investisseurs en raison de ses implications pour la...