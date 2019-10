L’investissement en bureaux parisiens est sur les bases d’une année record

Le montant global des investissements en immobilier d’entreprise en Ile-de-France a atteint 6,2 milliards d’euros au troisième trimestre, soit une hausse de 72% par rapport au troisième trimestre 2018 et un montant qui n’avait plus été atteint depuis 2007, selon les statistiques publiées ce matin par le GIE ImmoStat.

Avec un deuxième trimestre au record absolu de 7,4 milliards d'euros et un montant cumulé de l’investissement de 16,4 milliards depuis janvier, en hausse de 25% par rapport au même cumul sur l’année 2018 qui avait finalement été record au gré d’un quatrième trimestre à plus de 10 milliards, l’exercice en cours pourrait à nouveau se terminer sur un record absolu.

Les intermédiaires expliquent cette tendance par l’appétit constant des investisseurs, tant domestiques qu’étrangers, notamment des Coréens qui représentent cette année près 20% des deals (60% pour les Français). Ces institutionnels ciblent majoritairement les transactions supérieures à 100 millions d’euros (plus de 40 pour 11 milliards depuis janvier), dont encore une nouvelle transaction supérieure à 900 millions depuis juin, avec la cession de la tour Majunga par Unibail-Rodamco à Mirae Asset Daewoo et Amundi Immobilier – après celles du portefeuille de Terreis cédé à Swiss Life (1,8 milliard) et l’acquisition de l’ensemble Le Lumière (1,2 milliard d’euros) par Primonial et Samsung SRA. Le segment des transactions d’une valeur inférieure à 50 millions d’euros atteint également un record historique avec plus de 3,2 milliards d’euros investis via 173 transactions depuis le début de l’année. Le prix moyen des bureaux achetés en Ile-de-France s’élève à 7.340 euros/m2 (droits inclus), ce qui représente une hausse de 11% sur un an.

A contrario, si la demande placée de bureaux auprès des utilisateurs augmente de 8% par rapport au troisième trimestre 2018, à 543.400 m² pour le T3 2019, cette demande placée reste en net recul, de 11% à 1.655.200 m², sur les trois premiers trimestres. Une raison principale est l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France en baisse également à 2.790.000 m², de -6% par rapport à son niveau d’il y a un an. Une raison secondaire tient dans le loyer facial des bureaux en hausse de 4% à 6% sur un an, avec une moyenne de 400 euros HT HC/m²/an pour les biens de seconde main comme pour les biens neufs ou restructurés, sur la base des transactions ayant eu lieu au cours du trimestre.