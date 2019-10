Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a annoncé mardi avoir revu en baisse ses prévisions de croissance des échanges mondiaux de marchandises, à +1,2% cette année et +2,7% l'an prochain, au lieu de +2,6% et +3,0% prévus en avril. «Les conflits commerciaux constituent le plus important risque...