La croissance américaine au second trimestre à 2%

La croissance américaine été confirmée jeudi par le département du Commerce à 2,0% en rythme annualisé au deuxième trimestre, après 3,1% sur le trimestre janvier-mars. Le premier semestre 2019 se solde ainsi par une croissance de 2,6%. Elle a été portée par la plus forte progression de la consommation des ménages, à 4,6% en rythme annualisé sur avril-juin, qui a compensé un déficit commercial qui s'est creusé à 980,7 milliards de dollars (896,7 milliards d'euros) au deuxième trimestre, et le commerce extérieur qui affiche une contribution négative de 0,68 point de pourcentage à l'évolution du PIB. La croissance des stocks a été révisée à la hausse à 69,4 milliards. La baisse de l'investissement des entreprises au deuxième trimestre, révisée à 1% (0,6% en deuxième estimation), la plus forte depuis le quatrième trimestre 2015, ce qui alimente la peur d'une récession.