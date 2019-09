La récession commence à prendre tournure en Allemagne

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Allemagne n’avait pas connu cela depuis avril 2013. L'activité du secteur privé s'est contractée en septembre pour la première fois depuis six ans et demi en raison d'une accentuation inattendue de la récession dans le secteur manufacturier et de la décélération dans les services....