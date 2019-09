Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'OCDE a fortement abaissé mercredi ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale pour 2019 et 2020 en les ramenant à leur plus bas niveau depuis la crise financière de 2008/2009, en raison des incertitudes crées par la guerre commerciale, le Brexit et l'endettement privé. La croissance...