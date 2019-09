Dorval recrute un nouveau directeur général

La société de gestion Dorval finance, affiliée à Natixis Investment Managers, annonce l’arrivée de Jean-François Baralon au poste de directeur général à partir du 3 octobre. Il était précédemment executive managing director en charge de la distribution de Natixis Investment Managers International pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Genève et Monaco. Estelle Castres et Babak Abrar le remplaceront à son poste actuel et sont nommés co-dirigeants de la division française de Natixis Investment Managers International. En cinq ans, la société est passée de 500 millions d'euros d’actifs sous gestion à près de deux milliards au 30 juin de cette année.