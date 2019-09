Dorval accueille un nouveau directeur général

La société de gestion Dorval finance, affiliée à Natixis Investment Managers, vient d’annoncer l’arrivée de Jean-François Baralon au poste de directeur général à partir du 3 octobre. Il était précédemment executive managing director en charge de la distribution de Natixis Investment Managers International pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Genève et Monaco. Avant cela, il a été directeur finances et opérations de Natixis Asset Management à partir de 2007, puis directeur général délégué de Natixis AM en 2014.

Estelle Castres et Babak Abrar le remplaceront à son poste actuel et sont nommés co-dirigeants de la division française de Natixis Investment Managers International. Stéphane Furet et Louis Bert, tous deux au poste de directeur général délégué de Dorval Asset Management, pourront se «consacrer pleinement à la gestion», précise le communiqué.

En cinq ans, la société est passée de 500 millions d'euros d’actifs sous gestion à près de deux milliards au 30 juin de cette année. Elle compte poursuivre son développement en France et à l’international auprès des clients patrimoniaux, des conseillers en gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels. Natixis est partenaire de Dorval depuis 2008 et a pris la majorité du capital de la société en 2014. Natixis détient aujourd’hui 50,3 %, de Dorval, le reste étant détenu par les collaborateurs.