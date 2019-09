Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

À six mois des élections municipales, Edouard Philippe s'exprimera jeudi et vendredi devant plusieurs centaines de maires de petites villes et de communes rurales: d'abord devant l'Association des petites villes de France (APVF), à partir de jeudi à Uzès, puis vendredi au congrès de l'Association...