La Commission européenne confirme Sylvie Goulard au marché intérieur

La future présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a dévoilé en fin de matinée la liste des commissaires appelés à prendre leurs fonctions à compter du 1er novembre sous réserve d'accord du Parlement. Comme attendu, Sylvie Goulard deviendra commissaire européenne pour le marché intérieur. «En tant que commissaire pour le marché intérieur, elle conduira notre action dans le domaine de la politique industrielle et fera progresser le marché unique numérique», a indiqué la Commission, et «sera aussi responsable de la nouvelle direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace».

La danoise Margrethe Vestager conservera le crucial commissariat à la concurrence et «coordonnera l'ensemble de notre programme pour une Europe adaptée à l'ère du numérique».

L'Irlandais Phil Hogan, actuel commissaire à l'agriculture, assumera le portefeuille du commerce et sera chargé, entre autres choses, de gérer les futures relations économiques de l'UE avec la Grande-Bretagne après le Brexit. L'Italie Paolo Gentiloni sera chargé du portefeuille de l'économie en un moment où la zone euro se débat avec une croissance faible et avec le risque d'une récession en Allemagne.