Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'administration chinoise chargée du contrôle des changes (Safe administration of Foreign Exchange, SAFE) a annoncé mardi que, suivant un récent avis du Conseil d’Etat, elle supprimerait les restrictions de quotas d’investissement pour les institutionnels étrangers qualifiés en dollars (QFII) et...