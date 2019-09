Les embauches décélèrent en août outre Atlantique

Le rythme des embauches aux Etats-Unis a décéléré en août, avec 130.000 nouveaux emplois nets, contre 159.000 en juillet, selon le département américain du Travail. L'économie américaine crée des emplois sans discontinuer depuis octobre 2010, soit 107 mois. Mais le taux de chômage est demeuré à des points bas historiques, à 3,7% le mois dernier, comme en juillet et comme anticipé par les économistes. Il reste ainsi proche de son plus bas niveau des 50 dernières années. Les salaires ont de leur côté progressé de 3,2% sur un an le mois dernier, comme en juillet.