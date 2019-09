Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’indice PMI des services en zone euro a un peu progressé à 53,5 en août, contre 53,4 en version «flash» et 52,3 en juillet, tiré par un indice des services résilient en Allemagne (54,8 après 54,5 en juillet), en France (53,4 après 52,6 en juillet) au plus haut depuis novembre 2018, et en Espagne...