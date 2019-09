Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

5.800 emplois seront supprimés au ministère de l'Action et des Comptes publics sur les trois années qui viennent, ont annoncé mardi Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, le ministre et le secrétaire d'Etat, devant les cinq organisations représentatives du ministère (Solidaires, CGT, Force Ouvrière,...