Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Oddo BHF AM fait évoluer son organisation commerciale sur les marchés hors Allemagne et Autriche. Les efforts de vente seront menés par une double direction : Philippe Vantrimpont est nommé Responsable des ventes en France, en Belgique, au Luxembourg et dans les pays nordiques. Bertrand...