Daniel Roy rejoint Generali

Daniel Roy, Head of Business Development and M&A, Generali Investments, Assets & Wealth Management

La division Investments, Assets & Wealth Management du Groupe Generali a annoncé l’arrivée de Daniel Roy, en tant que head of business development et M&A. Il est chargé de superviser activement les opportunités de croissance de Generali Investments and Asset Management ainsi que d’évaluer et réaliser les opérations de fusions-acquisitions liées au déploiement de la plateforme multi-boutiques de l'assureur. Il est rattaché à Timothy Ryan, chief investment officer du groupe et directeur général de l'activité de gestion.

Daniel Roy était précédemment président directeur général de LBP AM et membre du comité exécutif. Il avait quitté la structure au mois de juillet, juste après l’annonce du rapprochement de la gestion taux de LBP AM avec celle d’Ostrum sur une plate-forme contrôlée majoritairement par Natixis.

Dans le même temps que l’arrivée de Daniel Roy, Generali a aussi annoncé le recrutement d’Alan Cauberghs en tant que responsable de Generali Private Assets, chargé de superviser la gouvernance, de définir la stratégie et de coordonner les investissements dans les actifs privés du groupe. Il est rattaché à Carlo Trabattoni, CEO de Generali Asset Management Partners. Précédemment, Alan Cauberghs a été associé fondateur de la société de gestion de crédits alternatifs Serone Capital Management, après avoir occupé des postes de direction chez Fischer Francis Treets & Watts et Dexia AM.