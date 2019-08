Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les marchés prendront la semaine prochaine le pouls de l'économie mondiale et tenteront de garder leur sang froid face aux rebondissements de la guerre commerciale et du Brexit. Au menu de la semaine figure une série d'indices PMI en Chine, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Du côté des...