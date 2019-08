Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Paris et Berlin présenteront ces prochains mois des propositions visant à soutenir par de l'argent public l'émergence d'une filière européenne dans le stockage de données, et accélérer les investissements dans l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi le ministre français de l'Economie et...