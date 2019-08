Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le moral des chefs d'entreprise allemands s'est dégradé plus fort que prévu en août, pour tomber à son plus bas niveau depuis novembre 2012, à 94,3 contre un consensus de 95,1 et après 95,8 en juillet, selon l'institut d'études économiques Ifo. Le secteur manufacturier allemand est désormais en...