Quatre institutionnels danois épinglent les pratiques fiscales des gérants

Les fonds de pension danois ATP, PFA, PensionDanmark et Industriens Pension - totalisant 236 milliards d'euros sous gestion - ont adopté en début de semaine des principes et recommandations communs pour un comportement fiscal responsable lors de la réalisation d’investissements non cotés par l...