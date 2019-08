Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque centrale européenne (BCE) a fermé l'un de ses sites internet jeudi, celui-ci ayant fait l'objet d'une intrusion et ayant été contaminé par un logiciel malveillant. La banque centrale ajoute qu'aucune donnée sensible pour les marchés n'a été affectée, non plus que ses systèmes internes,...