Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Faisant fi du lobby du secteur financier ou sous la pression des nouveaux entrants non bancaires, la Réserve fédérale américaine (Fed) poursuit son projet de service de paiement et de règlement en temps réel. Baptisé FedNow Service, il devrait entrer en vigueur en 2023 et 2024 et concurrencera...