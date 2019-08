Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le secteur des services aux Etats-Unis a connu en juillet sa plus faible croissance depuis près de trois ans, selon l'indice ISM publié lundi. L'indice des directeurs d'achat de l'Institute for Supply Management (ISM) a reculé à 53,7 en juillet contre 55,1 en juin, touchant son niveau le plus bas...