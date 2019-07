Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'inflation en Allemagne a ralenti plus fortement que prévu en juillet, montre la première estimation publiée hier par Destatis. L'indice des prix calculé aux normes européennes (IPCH) a augmenté de 0,4% et affiche une progression de 1,1% en rythme annuel, contre respectivement +0,3% et +1,5% en...