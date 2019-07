Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le prix de gros de l’électricité s’est stabilisé hier autour de 52 euros/MWh sur Epex Spot, après avoir gagné 10% mardi à cause de la canicule et du temps sec qui a imposé l’arrêt de certains réacteurs nucléaires par EDF comme à Saint-Alban dans le Rhône et Golfech dans le Tarn-et-Garonne. «Le...