Les régulateurs repoussent d'un an les exigences de marge pour les dérivés non compensés

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Comité de Bâle et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV-Iosco) se sont accordés hier sur une prolongation d'un an de la mise en œuvre des exigences de marge initiale pour les dérivés non compensés via une chambre de compensation centrale. Pour rappel, il avait été fixé...