Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Assemblée nationale a voté hier en faveur de la ratification du Ceta, le traité de libre-échange conclu en octobre 2016 entre l'Union européenne et le Canada, que ses détracteurs jugent contradictoire avec les engagements écologiques, sanitaires et sociaux de Paris et Bruxelles. Au total, 266...