Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le ministère de l'Economie et des Finances a abandonné l'objectif macronien de supprimer 50.000 fonctionnaires d'Etat (sur 2,4 millions) d'ici la fin du quinquennat et tablerait désormais sur 15.000 suppressions de postes sur la durée du quinquennat, d'ici 2022, selon Les Echos et Le Monde....