Selon le baromètre Epargne BPCE, «86% des Français essaient de mettre de l’argent de côté, 41% régulièrement et 45% occasionnellement».

Epargner aujourd’hui en France, pour les particuliers, revient à laisser son patrimoine sur un compte courant. L’environnement de taux d’intérêt négatifs sur les marchés obligataires comme l’exclusion d’un marché boursier de plus en plus sophistiqué et professionnalisé, aux mains des ETF ou du...