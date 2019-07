Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Donald Trump a critiqué jeudi les cryptomonnaies, dont le projet Libra de Facebook, demandant à ce que leurs promoteurs soient soumis aux réglementations américaines et mondiales. «Je ne suis pas un fan de Bitcoin et des autres cryptomonnaies, qui ne sont pas de l'argent, et dont la valeur est...