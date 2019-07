Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Japon et la Corée du Sud ont fait monter les enchères mardi dans leur contentieux actuel diplomatique et commercial, qui menace de perturber l'approvisionnement mondial en téléphones portables et en semi-conducteurs, Séoul dénonçant les informations japonaises voulant qu'il ait livré un...