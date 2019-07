Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque de France n'attend plus que 0,2% de croissance pour l'économie française au deuxième trimestre, contre 0,3% auparavant, en raison d'une nette dégradation du climat des affaires dans l'industrie manufacturière, qui tombe à un plus bas de près de six ans. Cette révision en baisse fondée...