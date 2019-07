L’Italien David Sassoli élu président du Parlement européen

Les députés européens réunis à Strasbourg ont élu mercredi l’Italien David-Maria Sassoli à la présidence du Parlement européen pour deux ans et demi. Le parlementaire est issu du Parti démocrate italien, et donc de la famille européenne socialiste. Cela permet d’équilibrer les choix de la veille quant aux hautes fonctions de l’Union européenne. Il aura fallu deux tours à David Sassoli pour être élu, lui qui faisait face à l’écologiste allemande Ska Keller, à l’Espagnole issue de la gauche radicale Sira Rego et au conservateur tchèque Jan Zahradil.