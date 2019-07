L’italien David Sassoli est élu à la présidence du Parlement européen

Les députés européens réunis à Strasbourg ont élu en milieu de journée l’Italien David-Maria Sassoli à la présidence du Parlement européen pour deux ans et demi. Le parlementaire est issu du Parti démocrate italien, et donc de la famille européenne socialiste. Cela permet de quelque peu équilibrer au plan politique les choix des chefs d’État et de gouvernement de la veille quant aux hautes fonctions de l’Union européenne (Présidence de la Commission européenne, Haute-représentation de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Présidence du Conseil européen et Présidence de la BCE).

Il aura fallu deux tours à David Sassoli pour être élu, lui qui faisait face à l’écologiste allemande Ska Keller, l’Espagnole issue de la gauche radicale Sira Rego et le conservateur tchèque Jan Zahradil.

Son élection pose la question d’un équilibre géographique dans les postes-clefs de l’UE. En effet, si les choix des dirigeants européens étaient confirmés, alors les cinq postes seraient occupés par cinq personnalités d’Europe occidentale (une Allemande, un Belge, un Espagnol, un Français, un Italien).