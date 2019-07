L’accord entre l’UE et le Mercosur est déjà critiqué

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Rien, au cours des vingt années de négociation de l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), n’a été simple, ou rapide. Et à peine l’accord finalisé, le processus de ratification promet de suivre un parcours tout aussi chahuté. ...