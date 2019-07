Donald Trump accuse de nouveau la BCE de manipuler l’euro

Donald Trump a de nouveau accusé l'Europe et la Chine de manipuler leurs devises à leur avantage et de stimuler leur économie pour mieux rivaliser avec les Etats-Unis. « La Chine et l'Europe jouent le grand jeu de la manipulation des devises et pompent de l'argent dans leur système pour faire concurrence aux Etats-Unis », a accusé le président américain dans l'un des tweets matinaux. « Nous devrions FAIRE COMME EUX ou continuer à rester assis comme des idiots à regarder les autres pays jouer leur petit jeu comme ils le font depuis de nombreuses années », a ajouté le président américain, qui appelle depuis plusieurs mois déjà la Réserve fédérale à baisser ses taux.

Donald Trump avait lancé une première vague de critique, mi-jui, à l'encontre de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), l'accusant de tout faire pour faire baisser l'euro et rendre les produits européens plus attractifs à l'export.

Lors du symposium de Sintra au Portugal, Mario Draghi avait rappelé que la BCE n'avait pas d'objectif de taux de change et envisageait de baisser les taux parce que l'inflation était trop basse.