Afin de soutenir l'économie face à des perspectives de plus en plus troublées au niveau international et d'accélérer la création d'emplois, la banque de réserve d’Australie (RBA) a abaissé aujourd’hui son taux directeur à 1,00%, un point bas historique, contre 1,25% précédemment. Elle avait déjà...