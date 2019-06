Morningstar dégrade le fonds H2O Allegro

Morningstar a repris la notation du fonds H2O Allegro, qu’elle avait suspendue le 19 juin, provoquant un mouvement de défiance vis-à-vis de la boutique de gestion d’actifs détenue à 50% par Natixis. Sur le site de Morningstar, le fonds H2O Allegro est désormais noté « neutre », contre une notation « bronze » avant la suspension de cette dernière, ce qui correspond à une dégradation.

«Les faiblesses qui ont été mises en évidence dans le contrôle des risques du fonds sont difficiles à ignorer», écrit Mara Dobrescu, l'analyste de Morningstar. «Le fonds a régulièrement dépassé la fourchette cible de volatilité de 7%-12% de son prospectus, et ses limites hebdomadaires de VaR [Value at risk, mesure du risque de perte maximale, NDLR] ont également été franchies, comme l'ont noté les auditeurs du fonds à plusieurs reprises», ajoute l'analyste.

L’action Natixis gagnait 1,98% à 3,50 euros vers 13h30. Le titre bénéficie d’un relèvement de recommandation du courtier UBS ce jeudi, à « achat » contre « neutre ». « Le prix actuel du marché implique un PE 2020e de seulement 8 fois pour l’activité de gestion d’actifs de Natixis, soit une décote de 33% par rapport à ses pairs », souligne UBS dans une note.

La boutique de gestion d'actifs affiliée à Natixis, ébranlée depuis une semaine par des doutes sur la liquidité et la transparence de certains de ses fonds, avait levé mercredi un coin du voile sur ses encours et sa décollecte. « Les rachats se sont sensiblement réduits à un niveau environ cinq fois inférieur à leur maximum (le 21 juin), pour s'établir aujourd'hui à 450 millions d'euros », a indiqué H2O AM dans un communiqué. Cela suggère que les sorties ont donc dépassé 2 milliards sur la seule journée de vendredi, avant que le gestionnaire et son actionnaire à 50%, Natixis, ne prennent des mesures d’urgence pour rétablir la confiance. La société ajoute qu'elle a enregistré «des souscriptions substantielles depuis lundi 24 juin» et que « les flux reviennent à la normale », selon son dirigeant Bruno Crastes. Pour le seul fonds Allegro, Morningstar évoque des sorties nettes de 600 millions d'euros du 18 au 21 juin.

Lors d'une conférence avec des investisseurs mercredi, H2O AM a aussi indiqué envisager de cantonner ses obligations non liquides dans une structure séparée.