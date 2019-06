H2O AM prend des mesures pour rétablir la confiance

H20 Asset Management, la boutique de gestion de Natixis mise sous pression par la suspension de la notation d'un de ses fonds de la part de Morningstar, a annoncé lundi avoir cédé certaines obligations privées de son portefeuille et avoir réévalué ce dernier.

«Au vu du contexte actuel, les équipes de H2O AM ont décidé de comptabiliser ces créances non pas à leur valeur de marché en situation normale, mais à une valeur de cession complète immédiate, celle-ci ayant été déterminée sur la base de cotations pour transaction obtenues ce dimanche auprès de banques internationales, indépendantes de Natixis», a indiqué Natixis dans un communiqué où le groupe «soutient les mesures annoncées par H2O Asset Management et réaffirme les principes de son modèle multi-boutiques.»

Compte tenu des moins-values enregistrées, «déclenchées par des articles de presse qui ont asséché la liquidité de marché et élargi les fourchette de bid-ask», les fonds de H2O AM seront valorisés avec des décotes de 3% à 7%, a précisé la boutique dans un communiqué distinct.

Ces actifs représentent une exposition totale de moins 2% des encours des fonds de H2O AM concernés par ces placements. «La liquidité de ces titres est assurée et permettra de faire face à d’éventuels retraits supplémentaires si certains clients, préoccupés par le bruit médiatique, décidaient de vendre une partie de leurs fonds», ajoute Natixis.

H2O AM a par ailleurs renoncé jusqu'à nouvel avis à percevoir toute commission d'entrée sur ses fonds, une mesure mise en oeuvre il y a quelques mois.

L'action Natixis, qui avait plongé de 13,6% jeudi et vendredi, reprenait 1,20% lundi vers midi.