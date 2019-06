Emergence sélectionne Mansartis pour accélérer son développement institutionnel

Le fonds d’accélération Emergence, dont NewAlpha AM est le gérant délégataire, réalise pour 50 millions d’euros le quatrième investissement de son deuxième compartiment actions, lancé en 2017 avec l’appui de 16 grands institutionnels français, dans le fonds Mansartis Europe. Géré par Mansartis, ce dernier investit dans une trentaine de large et midcaps européennes sélectionnées pour leurs critères croissance/qualité, et dans le respect de certains critères extra-financiers ESG. Le fonds, qui peut investir de manière plus tactique dans des profils de sociétés offrant de la diversification, a dégagé environ +20% de rendements cumulés nets depuis son lancement en 2014.

Parmi les critères retenus, «ont joué la solidité de la société, l’expérience et l’organisation de l’équipe, un processus de gestion active de conviction structuré - identique pour toute la gamme de fonds, de très bonnes performances et un profil d’investissement diversifiant au sein du compartiment Emergence Actions 2», remarque Philippe Paquet, directeur général de NewAlpha AM. «La société de gestion a une vision très claire de son développement et de ses marchés-cibles : elle a su être patiente, se structurer pour préparer son passage à l’étape suivante qui consiste aujourd’hui à s’adresser aux grands institutionnels de l’assurance et de la retraite avec des processus tout à fait adaptés», ajoute Bertrand du Guerny, directeur général d’Emergence.

Une originalité réside dans le fait que Mansartis (730 millions d’euros) est une société de gestion entrepreneuriale d’origine familiale ancienne, qui a entamé en 2014 cette nouvelle phase de son développement. «Dans cette logique, le fonds Mansartis Europe devrait rapidement atteindre le seuil critique des 100 millions d’euros, ce qui nous ouvrira de nouvelles opportunités en France et à l’international», note Guillaume Jalenques de Labeau, président directeur général de Mansartis, qui voit dans ce soutien «une reconnaissance de la qualité de notre gestion».

Pour la Sicav Emergence, il s’agit du dix-neuvième investissement, pour 800 millions d’euros, entre ses trois compartiments - Performance Absolue (9), Emergence Actions 1 (6), Emergence Actions 2 (4) – destinés à soutenir les gestions prometteuses en investissant dans leur(s) fonds pour 4 ans avec une participation incluant un mécanisme de partage de revenus.